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Ребенка сбили в Павлодарской области

Опубликовано:

Подросток идет по дороге
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, сбили в Павлодарской области. По факту проводится проверка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 2 сентября на окраине села Майкаин водитель автомашины Audi 80 совершил наезд на пешехода - несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу. По факту проводится проверка. Автомашина водворена на коммунальную стоянку", - поделились в ДП Павлодарской области.

Напомним, в преддверии нового учебного года сотрудник патрульной полиции Павлодара рассказал о том, что делается для профилактики детского дорожного травматизма. Также стало известно, что на дорогах региона зарегистрировали 124 ДТП с участием несовершеннолетних, в них погибли двое детей и 135 пострадали.

Кроме того, сообщалось, что в одной из общеобразовательных школ Павлодара провели проверку в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма и нашли дефекты - кривые дорожные знаки "Дети", "Ограничение максимальной скорости", "Инвалид", "Место стоянки".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2156422-rebenka-sbili-v-pavlodarskoy-oblasti/

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