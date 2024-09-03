Ребенка сбили в Павлодарской области

Несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, сбили в Павлодарской области. По факту проводится проверка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 2 сентября на окраине села Майкаин водитель автомашины Audi 80 совершил наезд на пешехода - несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

"В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу. По факту проводится проверка. Автомашина водворена на коммунальную стоянку", - поделились в ДП Павлодарской области.

Напомним, в преддверии нового учебного года сотрудник патрульной полиции Павлодара рассказал о том, что делается для профилактики детского дорожного травматизма. Также стало известно, что на дорогах региона зарегистрировали 124 ДТП с участием несовершеннолетних, в них погибли двое детей и 135 пострадали.

Кроме того, сообщалось, что в одной из общеобразовательных школ Павлодара провели проверку в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма и нашли дефекты - кривые дорожные знаки "Дети", "Ограничение максимальной скорости", "Инвалид", "Место стоянки".