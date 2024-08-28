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Эзотерика

Гибель полицейского и его жены в аварии в ЗКО: что известно о состоянии детей

Опубликовано:

Пациент и капельница
Пациент в палате. Иллюстративное фото: Simpleimages/Getty Images

Врачи рассказали о состоянии двух детей, которые пострадали на прошлой неделе в аварии с четырьмя погибшими на трассе в ЗКО. Среди жертв были полицейский и его жена, передает "Мой город".

Напомним, 24 августа в 08:20 на автодороге Чапаево-Жалпактал-Казталовка вблизи села Жалпактал Казталовского района в ЗКО произошла авария. В результате четыре человека погибли и трое госпитализированы в больницу, из них двое - несовершеннолетние.

Как выяснилось тогда, среди погибших оказались полицейский и его супруга. Погибшим был первый заместитель начальника Каратобинского районного отдела полиции, майор полиции Марлен Карабаев. Ему было 42 года.

По информации портала, в тот день пострадали двое детей - 10-летнего мальчика санавиацией отправили в Областную многопрофильную больницу. Позже в Уральск был госпитализирован второй ребенок - ему 8 лет.

Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, он в реанимации. Второй мальчик - в отделении нейрохирургии, состояние - средней степени тяжести.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2154604-gibel-policeyskogo-i-ego-zheny-v-avarii-v-zko-chto-izvestno-o-sostoyanii-detey/

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