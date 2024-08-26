Должность погибшего в ДТП вместе с супругой полицейского назвали в ДП ЗКО

В ДП Западно-Казахстанской области рассказали о полицейском, который погиб в результате ДТП на трассе вблизи села Жалпактал, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальной странице ДП ЗКО в Instagram, 24 августа 2024 года в аварии погиб первый заместитель начальника Каратобинского районного отдела полиции, майор полиции Марлен Карабаев. Ему было 42 года.

"Он много лет проработал в правоохранительной системе, трудовую деятельность начал рядовым и дослужился до первого заместителя начальника районного отдела полиции", - отметили в ведомстве.

Марлен Карабаев с честью служил в органах внутренних дел. Он погиб вместе с супругой.

"Руководство и личный состав Департамента полиции Западно-Казахстанской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших и их детям", - написали в ДП ЗКО.

Ранее издание "Уральская неделя" сообщало, что люди погибли на трассе в ЗКО. Среди жертв оказался первый заместитель начальника районного отдела полиции, майор полиции Марлен Карабаев. Вместе с ним погибла его супруга. У них пятеро детей.

Погибшие были одноклассниками. Среди них была еще одна супружеская пара. У них семеро детей в семье.

Напомним, ранее в ДП ЗКО рассказали, что 24 августа в 08.20 на автодороге Чапаево-Жалпактал-Казталовка вблизи села Жалпактал Казталовского района произошла авария со смертельным исходом.

Стражи порядка установили, что водитель "ГАЗ-3102", не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком "КамАЗ". В результате ДТП четыре человека погибли и трое были госпитализированы в больницу, из них двое - несовершеннолетние. По факту ДТП проводится досудебное расследование. В нем погибли сотрудник полиции и его супруга, которые были пассажирами автомашины "ГАЗ-3102".