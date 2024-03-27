Казахстанку оправдали по делу о ДТП, в котором погибли ее муж и трое детей

Казахстанка, находившаяся за рулем автомобиля во время ДТП, в результате которого погибли ее муж и трое детей, оказалась на скамье подсудимых, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерти двух или более лиц, рассматривалось Айтекебийским районным судом.

Днем 21 февраля 2023 года, примерно в 14.00, подсудимая с мужем и тремя детьми выехала из Актобе в сторону села Темирбека Жургенова на автомобиле Mitsubishi Montero Sport.

"Двигаясь в районе 921 км автодороги Самара - Шымкент, выехав на встречную полосу, женщина допустила столкновение с грузовой автомашиной Volvo с прицепом", - определили органы следствия.

В результате ДТП пассажиры, находящиеся в ее автомобиле, скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

"Подсудимая двигалась по своей полосе, когда поднялась на бугорок, на незначительном расстоянии увидела грузовую автомашину Volvo с прицепом, которая по встречной полосе дороги совершала обгон бензовоза, и нажала на тормоз, после которого машина, прокатившись юзом, столкнулась с грузовой автомашиной Volvo", - установил суд.

Свидетель - водитель бензовоза, сообщил, что грузовик Volvo при совершении обгона бензовоза не успевал завершить свой маневр. Это обстоятельство также подтвердили очевидцы ДТП.

Исследовав, проанализировав и оценив все представленные стороной обвинения доказательства, суд пришел к выводу, что вина женщины в нарушении ПДД не доказана и вынес оправдательный приговор.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Кроме того, суд вынес частное постановление о доведении до сведения прокурора Актюбинской области и начальника ДП региона о нарушениях, допущенных в ходе досудебного производства, для принятия соответствующих мер.

Напомним, в результате ДТП, произошедшего в Актюбинской области в конце февраля, 29-летнюю автоледи госпитализировали в больницу. Пассажиры, ее 31-летний муж и их трое детей 2017, 2015 и 2020 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.