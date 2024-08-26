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Пассажирский автобус и фура столкнулись на трассе в Актюбинской области (видео)

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Автомобили попали в аварию
Авария. Кадр из видео: instagram.com/aktobe_zello/

Автобус с пассажирами и фура столкнулись на трассе в Актюбинской области - несколько человек пострадали в результате ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Кадры с места событий опубликовали в паблике aktobe_zello в Instagram. На них можно увидеть поврежденные автобус и большегруз.

Аварию прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве пояснили, что произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой автомашины, в результате которого водитель автобуса и пассажирка доставлены в медицинское учреждение в Актобе.

Департамент полиции призвал всех участников дорожного движения соблюдать ПДД РК.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2153569-passazhirskiy-avtobus-i-fura-stolknulis-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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