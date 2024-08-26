Пассажирский автобус и фура столкнулись на трассе в Актюбинской области (видео)

Автобус с пассажирами и фура столкнулись на трассе в Актюбинской области - несколько человек пострадали в результате ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Кадры с места событий опубликовали в паблике aktobe_zello в Instagram. На них можно увидеть поврежденные автобус и большегруз.

Аварию прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве пояснили, что произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой автомашины, в результате которого водитель автобуса и пассажирка доставлены в медицинское учреждение в Актобе.

Департамент полиции призвал всех участников дорожного движения соблюдать ПДД РК.

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.