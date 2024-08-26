Трое малышей пострадали на эскалаторе в одном из ТРЦ Астаны

Трое детей пострадали из-за неисправности эскалатора в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, передает корреспондент NUR.KZ. Причину неисправности установили.

Заведующий отделением ортопедии столичной многопрофильной городской детской больницы №2 Агабек Чикинаев на брифинге СЦК привел реальные примеры травматизма детей.

"В одном из ТРЦ в течение двух дней трое детей получили одинаковые травмы. На эскалаторе зажимались пальцы", - сказал Агабек Чикинаев.

Все дети были возрастом от двух до трех лет.

"Размеры пальцев стоп у них очень маленькие, и когда надзорный орган приехал и проверил, оказалось, что отломан зуб эскалатора, который зажимал и травмировал пальцы", - резюмировал спикер.

Напомним, несчастный произошел в марте в одном из ТРЦ Актау - семилетняя девочка лишилась части пальца.

До этого похожий инцидент произошел в Караганде - здесь двухлетнему ребенку защемило руку на эскалаторе. Вызволить малыша смогли лишь спасатели. Позже стало известно, что врачам удалось спасти конечность после длительной операции.

Также Кокшетау спускавшейся на эскалаторе 67-летней женщине зажевало ногу и оторвало все пять пальцев. По данному факту возбудили уголовное дело.