Трое малышей пострадали на эскалаторе в одном из ТРЦ Астаны
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Трое детей пострадали из-за неисправности эскалатора в одном из торгово-развлекательных центров Астаны, передает корреспондент NUR.KZ. Причину неисправности установили.
Заведующий отделением ортопедии столичной многопрофильной городской детской больницы №2 Агабек Чикинаев на брифинге СЦК привел реальные примеры травматизма детей.
"В одном из ТРЦ в течение двух дней трое детей получили одинаковые травмы. На эскалаторе зажимались пальцы", - сказал Агабек Чикинаев.
Все дети были возрастом от двух до трех лет.
"Размеры пальцев стоп у них очень маленькие, и когда надзорный орган приехал и проверил, оказалось, что отломан зуб эскалатора, который зажимал и травмировал пальцы", - резюмировал спикер.
Напомним, несчастный произошел в марте в одном из ТРЦ Актау - семилетняя девочка лишилась части пальца.
До этого похожий инцидент произошел в Караганде - здесь двухлетнему ребенку защемило руку на эскалаторе. Вызволить малыша смогли лишь спасатели. Позже стало известно, что врачам удалось спасти конечность после длительной операции.
Также Кокшетау спускавшейся на эскалаторе 67-летней женщине зажевало ногу и оторвало все пять пальцев. По данному факту возбудили уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2153383-troe-malyshey-postradali-na-eskalatore-v-odnom-iz-trc-astany/