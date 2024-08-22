Девять человек пострадали при столкновении автобуса и минивэна в Караганде
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Серьезное ДТП произошло В Караганде - столкнулись автобус и минивэн. В результате аварии пострадали девять человек - один в тяжелом состоянии, передает сайт телеканала КТК.
Инцидент произошел сегодня утром: столкнулись маршрутный автобус и минивэн.
В полиции разбираются в произошедшем - просматривают камеры видеонаблюдения, назначены экспертизы.
Из девяти пострадавших в больнице остаются четверо - у них переломы и ушибы. Состояние троих оценивают как средней степени тяжести, среди них ребенок.
Один человек в реанимации. Еще пятерых отправили лечиться амбулаторно.
Источник: КТК
Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2152299-devyat-chelovek-postradali-pri-stolknovenii-avtobusa-i-minivena-v-karagande/