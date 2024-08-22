Девять человек пострадали при столкновении автобуса и минивэна в Караганде

Серьезное ДТП произошло В Караганде - столкнулись автобус и минивэн. В результате аварии пострадали девять человек - один в тяжелом состоянии, передает сайт телеканала КТК.

Инцидент произошел сегодня утром: столкнулись маршрутный автобус и минивэн.

В полиции разбираются в произошедшем - просматривают камеры видеонаблюдения, назначены экспертизы.

Из девяти пострадавших в больнице остаются четверо - у них переломы и ушибы. Состояние троих оценивают как средней степени тяжести, среди них ребенок.

Один человек в реанимации. Еще пятерых отправили лечиться амбулаторно.

Источник: КТК

Отметим, на официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.