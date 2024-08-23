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Эзотерика

Два автовоза с машинами столкнулись и загорелись в области Жетісу (видео)

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ДТП в области Жетiсу
ДТП в области Жетiсу. Кадр из видео: instagram.com/zhetysu.police

На 278-м километре автодороги Западная Европа — Западный Китай столкнулись два груженных автовоза. В результате ДТП машины загорелись, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

В официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции области Жетісу сообщается, что ДТП произошло сегодня, 23 августа, около 18:15.

"Грузовой автомобиль, перевозивший восемь легковых машин, столкнулся с другим грузовиком, который перевозил шесть легковых автомобилей.

В результате столкновения оба грузовика и находившиеся на них легковые автомобили загорелись", - информирует ведомство.

Водитель первого автомобиля выжил, судьба водителя второго автовоза пока неизвестна, сообщается в публикации.

Напомним, серьезное ДТП произошло 22 августа в Караганде - столкнулись автобус и минивэн. В результате аварии пострадали девять человек - один в тяжелом состоянии.

Ранее в Актобе фура попала в ДТП и едва не слетела с моста, однако участникам аварии повезло - они отделались легкими травмами.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2152812-dva-avtovoza-s-mashinami-stolknulis-i-zagorelis-v-oblasti-zhet-su-video/

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