Два автовоза с машинами столкнулись и загорелись в области Жетісу (видео)
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На 278-м километре автодороги Западная Европа — Западный Китай столкнулись два груженных автовоза. В результате ДТП машины загорелись, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.
В официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции области Жетісу сообщается, что ДТП произошло сегодня, 23 августа, около 18:15.
"Грузовой автомобиль, перевозивший восемь легковых машин, столкнулся с другим грузовиком, который перевозил шесть легковых автомобилей.
В результате столкновения оба грузовика и находившиеся на них легковые автомобили загорелись", - информирует ведомство.
Водитель первого автомобиля выжил, судьба водителя второго автовоза пока неизвестна, сообщается в публикации.
Напомним, серьезное ДТП произошло 22 августа в Караганде - столкнулись автобус и минивэн. В результате аварии пострадали девять человек - один в тяжелом состоянии.
Ранее в Актобе фура попала в ДТП и едва не слетела с моста, однако участникам аварии повезло - они отделались легкими травмами.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2152812-dva-avtovoza-s-mashinami-stolknulis-i-zagorelis-v-oblasti-zhet-su-video/