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Двое погибли, шестеро пострадали: смертельное ДТП произошло в Караганде (видео)

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ДТП на трассе "Караганда-Балхаш"
ДТП на трассе "Караганда-Балхаш". Фото: instagram.com/ekar.kz

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Караганда-Балхаш. Известно, что два человека погибли, шестеро выживших были доставлены в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.

На странице сайта "ekaragandakz" в Instagram было опубликовано видео с места смертельной аварии. В подписи к видео указано, что ДТП произошло на трассе Алматы-Екатеринбург в районе Спасска.

Подробности ДТП в комментариях озвучила пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.

Сообщается, что авария произошла 16 августа в 00:30 - столкнулись Hyundai Elantra и "ГАЗель" в двух километрах от поселка Спасска.

"В результате ДТП 32-летний водитель автомашины Hyundai Elantra и его пассажир погибли на месте происшествия.

35-летний водитель автомашины "ГАЗель", два его пассажира и трое пассажиров с автомашины Hyundai Elantra доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в ДП.

По данному факту возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что молодая девушка скончалась в результате смертельного наезда автомобиля в Шымкенте. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Также мы писали, что на трассе в Алматинской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии скончался водитель одной из машин.

Согласно данным на сайте правовой статистики, за 7 месяцев 2024 года по Казахстану зарегистрировано 12676 ДТП, что на 86,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (6792). Число погибших в них составило 1254 человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149756-dvoe-pogibli-shestero-postradali-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-karagande/

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