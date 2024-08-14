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Смертельная авария с участием трех авто произошла в Алматинской области

Опубликовано:

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На трассе в Алматинской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии скончался водитель одной из машин, передает телеканал Astana TV.

Авария произошла на 88 километре автодороги Алматы - Оскемен. Участниками ДТП стали Toyota Camry, Mercedes Benz и Opel Antara. Сообщается, что подозреваемым в происшествии является водитель последнего авто.

В результате аварии скончался водитель Toyota Camry, еще трое попали в больницу.

"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено головное дело. Ведется расследование", - сообщили ДП Алматинской области.

Отметим, согласно данным на сайте правовой статистики, за 7 месяцев 2024 года зарегистрировано 12676 ДТП, что на 86,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (6792). Число погибших в них достигло 1254 человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149086-smertelnaya-avariya-s-uchastiem-treh-avto-proizoshla-v-almatinskoy-oblasti/

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