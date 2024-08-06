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Подросток опрокинулся на мотоцикле в Павлодарской области

Опубликовано:

Мотоциклист
Мотоциклист. Иллюстративное фото: pexels.com

Два ДТП с участием подростков произошли в Павлодарской области. Пострадавших доставили в больницу, а транспортные средства водворили на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Так, по данным полиции, 4 августа на окраине села Аксан в Баянаульском районе несовершеннолетний водитель мотоцикла Hongya, не справившись с управлением, допустил опрокидывание.

5 августа в Павлодаре по улице Академика Бектурова водитель Toyota Camry 40 совершил наезд на пешехода - несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП несовершеннолетние с различными травмами госпитализированы в больницу. Транспортные средства водворены на коммунальную стоянку. Назначены экспертизы, проводится проверка.

Напомним, ранее в Павлодарской области ночью на трассе Кызылорда - Павлодар в ДТП попала мать с тремя детьми. Автомобиль слетел в кювет, а водитель и пассажиры оказались в больнице. По данному факту стражи порядка начали проверку.

Также в Павлодаре мотоциклист совершил наезд на пешехода, после чего они оба оказались в больнице. Кроме того, в аварии пострадал легковой автомобиль. Мотоцикл водворили на коммунальную стоянку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2144976-podrostok-oprokinulsya-na-motocikle-v-pavlodarskoy-oblasti/

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