Дети пострадали в ДТП В Павлодаре

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Павлодаре - спасатели оказали им медицинскую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Актубек" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 22 км трассы Кызылорда-Павлодар.

Четверым пострадавшим, в том числе двум детям, оказана медицинская помощь, однако от госпитализации отказались.