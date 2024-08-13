Дети пострадали в ДТП В Павлодаре
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Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Павлодаре - спасатели оказали им медицинскую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Актубек" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 22 км трассы Кызылорда-Павлодар.
Четверым пострадавшим, в том числе двум детям, оказана медицинская помощь, однако от госпитализации отказались.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2148070-deti-postradali-v-dtp-v-pavlodare/