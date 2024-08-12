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Автобус, в котором было 24 сотрудника предприятия, съехал в кювет в Экибастузе

Опубликовано:

Пассажир сидит в автобусе
Пассажир автобуса. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Экибастузе автобус, в салоне которого находились 24 работника одного из ТОО, съехал в кювет на земляной грунт, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации пресс-службы ведомства, в Экибастузе на территории одного из ТОО водитель, управляя автобусом "ПАЗ", не справился с рулевым управлением и съехал в кювет на земляной грунт.

"В салоне автобуса находились 24 работника ТОО. В результате ДТП погибших нет, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь", - рассказали в ДП Павлодарской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2147739-avtobus-v-kotorom-bylo-24-sotrudnika-predpriyatiya-sehal-v-kyuvet-v-ekibastuze/

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