Автобус, в котором было 24 сотрудника предприятия, съехал в кювет в Экибастузе

В Экибастузе автобус, в салоне которого находились 24 работника одного из ТОО, съехал в кювет на земляной грунт, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации пресс-службы ведомства, в Экибастузе на территории одного из ТОО водитель, управляя автобусом "ПАЗ", не справился с рулевым управлением и съехал в кювет на земляной грунт.

"В салоне автобуса находились 24 работника ТОО. В результате ДТП погибших нет, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь", - рассказали в ДП Павлодарской области.