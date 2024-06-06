Водитель не послушал полицейских и совершил смертельное ДТП в Актюбинской области (видео)

Водитель пренебрег советами полицейских и совершил смертельное ДТП в Актюбинской области - погибли четыре человека. Об этом сообщили в ДП региона, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы ведомства, 5 июня примерно в 15.00 на автодороге Актобе-Орск вблизи села Ащылысай Каргалинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель Toyota Alphard допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП четыре человека погибли и один госпитализирован в больницу.

"Установлено, что водитель указанной автомашины официально осуществлял перевозку пассажиров из Актобе в Орск (Россия). За несколько часов до дорожно-транспортного происшествия с водителем сотрудниками полиции была проведена беседа по профилактике ДТП, но, несмотря на это, он пренебрег советами полицейских", - отметили в ДП Актюбинской области.

По факту аварии проводится досудебное расследование.

В департаменте полиции призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.