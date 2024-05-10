Погибли депутат и супруги: появились подробности смертельного ДТП в Актюбинской области

Стали известны личности трех погибших в ДТП на трассе в Актюбинской области, где легковой автомобиль въехал в движущуюся в попутном направлении грузовую машину, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, за рулем грузовика находился иностранец. В легковой машине погибли жители Иргизского района. Вытаскивали их при помощи гидравлического оборудования.

По информации акимата Актюбинской области, за рулем легковой машины "ВАЗ" находился 45-летний учитель физкультуры Иргизской средней школы. Скорая помощь доставила его в районную больницу, но от полученных травм он скончался.

Супруга водителя погибла на месте аварии. Она работала учителем начальных классов в школе в Иргизе. У пары остались трое детей.

Также на месте ДТП погиб 28-летний ветеринарный врач. Он был депутатом Иргизского районного маслихата.

Напомним, авария произошла на трассе Самара - Шымкент 9 мая. Вблизи Иргиза столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и грузовая машина MAN, которая ехала в попутном направлении. В результате ДТП погибли водитель легкового авто и двое его пассажиров.

В Департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту случившегося проводится досудебное расследование.