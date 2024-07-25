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Женщину сбили на "зебре" в Павлодаре

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"Зебра"
Пешеходный переход. Иллюстративное фото: GemaIbarra / Getty Images

В Павлодаре автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Она попала в больницу с травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 23 июля на пересечении улиц Машхура Жусупа и Толстого в Павлодаре.

"Водитель автомашины "ГАЗель", не обеспечив безопасность дорожного движения, при повороте налево на улицу Толстого совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе", - отметили в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в больницу. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится проверка.

Ранее в области Ұлытау маму с двумя детьми сбили на пешеходном переходе. Трехлетний мальчик скончался на месте от полученных травм, его отбросило на несколько метров. Женщину доставили в больницу и прооперировали, ее грудная дочь попала в реанимацию.

А в Ауэзовском районе Алматы сразу два автомобиля сбили женщину. Личность погибшей устанавливают полицейские. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2139522-zhenshchinu-sbili-na-zebre-v-pavlodare/

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