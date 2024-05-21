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Девушку сбили на пешеходном переходе в Павлодаре (видео)

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Ребенка сбили в Павлодаре
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar/

Вчера вечером в Павлодаре на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил девушку. Ей понадобилась медицинская помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В паблике tipavlo.dar в Instagram появилось видео, снятое на месте аварии. На кадрах можно заметить человека, лежащего на асфальте. Рядом стоят четверо мужчин и легковой автомобиль с включенными аварийными сигналами. Также здесь находится страж порядка и машина патрульной полиции.

В ДП Павлодарской области прокомментировали инцидент.

"20 мая около 21.30 водитель автомобиля "ВАЗ-21114", двигаясь в Павлодаре по улице Академика Чокина, напротив дома 100 совершил наезд на девушку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Машину водворили на стоянку. Обстоятельства выясняются, назначены экспертизы.

Ранее стало известно, что в Атырауской области на мотоцикле сбили 7-летнего ребенка. Первоклассник получил серьезные травмы и умер по пути в больницу. По данным полиции, за рулем мотоцикла находился подросток 2008 года рождения.

10 мая в одном из сел в Алматинской области женщина на автомобиле сбила 5-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть дороги. Ребенок скончался в реанимационном отделении больницы, не приходя в сознание. Водителя автомашины водворили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2104272-devushku-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-pavlodare-video/

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