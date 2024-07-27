"Спрашивают, где мама и папа": родные погибших в ДТП с полицейским рассказали о трагедии

Родственники супругов из Актобе, которые погибли после наезда полицейского, требуют тщательного расследования, передает "31 канал". По их словам, пару можно было спасти.

Как рассказали родные погибших супругов, Шынгысу и Динаре было по 25 лет. Глава семьи был водителем, работал вахтовым методом в Хромтауском районе. Супругов похоронили рядом.

В тот вечер пара гостила у родственников. Около половины первого ночи они сели на велосипед и поехали домой. Это был последний раз, когда супругов видели живыми. Сыновьям пары 3 и 4 года.

"Малыши то и дело спрашивают, где мама, где папа. У нас в этот момент сердце обливается кровью. Очень сложно даже говорить об этом.

Они оба были очень добрыми, милосердными, уважали старших. Требуем, чтобы в департаменте полиции, в акимате, в надзорных органах провели тщательное расследование. И вынесли справедливое наказание",- сказал дедушка погибшего Кенжебай Имашев.

Отец погибшего Шынгыса говорит, что страшную весть им сообщили в 4 утра, когда тела отвезли в морг. В тот же день родственники приехали на место трагедии. Они обнаружили детали велосипеда, обувь, кровь, которую засыпали землей. Родственники считают, что если бы помощь подоспела вовремя, супругов можно было бы спасти, так как в 100 метрах от места аварии находится станция скорой помощи.

По словам членов семьи, родственники майора приходили к ним и просили прощения, однако не получили его.

"Как человек, сбивший их, уехал с места? Почему сбежал? Рядом есть больница, можно было их отвезти туда, спасти, хотя бы одного из родителей… Возможно, он тоже ошибся. Но вчера, как они сами сказали, он был выпивший, водку пил. А у пьяного человека глаза ведь не видят. По этой причине не могу их простить. Никак. Но двум малышам пусть помогут", - говорит Кенжебай Имашев.

В полиции расследуют дело по части 4 статьи 345 УК РК. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, майору полиции грозит тюремный срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, 23 июля стало известно, что в Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира, которые в результате аварии погибли, подозреваемого задержали.

Позже в полиции рассказали подробности смертельного ДТП. Выяснилось, что задержанный является полицейским.

"По факту ДТП проводится досудебное расследование, водитель арестован. Проведена служебная проверка, по результатам которой семь ответственных сотрудников, в том числе непосредственные руководители, освобождены от занимаемых должностей", - сообщили в ДП.