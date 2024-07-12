"Несовершеннолетний ехал по встречной": трое молодых людей на мопедах пострадали в ДТП в Астане за один день

Вчера в Астане за день были доставлены в больницы с различными травмами трое мопедистов, 17, 18 и 21 года, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте Министерства внутренних дел Polisia.kz, за один день в столице произошло три ДТП с участием мопедов, управляемых молодыми водителями.

В 17 часов 11 минут водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по проспекту Сарыарка, на пересечении с улицей Жангельдина при повороте на разрешенный сигнал светофора допустил наезд на несовершеннолетнего водителя мопеда, который ехал по встречной полосе.

Аналогичное ДТП произошло на пересечении проспекта Кошкарбаева и улицы Нурмагамбетова в 21.40 часов. Водитель автомашины Volkswagen Transporter совершил наезд на 21-летнего водителя мопеда, который двигался по встречной полосе.

В результате третьего дорожного происшествия пострадал 18-летний водитель мопеда. Водитель автомашины Kia Sportage, двигаясь по улице Бухар Жырау, на пересечении с улицей Алиева, при повороте на разрешенный сигнал светофора, допустил наезд на водителя мопеда, который двигался по встречной полосе.

С 9-го по 12-е июля в столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная дорога”, направленное на снижение уровня аварийности на дорогах, профилактику и пресечение правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, напоминает ведомство.

Полиция информирует, что с начала ОПМ выявлено около 1300 нарушений ПДД. За превышение установленной скорости, зафиксированные автоматическими средствами фиксации, оштрафовано более 400 водителей, выявлено около 180 водителей, не соблюдавших правил перевозки пассажиров и пользование ремнями безопасности. При проведении ОПМ на коммунальную стоянку водворено более 200 транспортных средств.

Напомним, ранее двое несовершеннолетних на скутере столкнулись с "КамАЗом" на трассе Павлодар - Аксу. Пассажир мопеда скончался на месте ДТП, а водитель умер позже в больнице.

Осенью прошлого года в Алматы мопед столкнулся с самосвалом, в итоге погиб подросток.

Также в Алматы в октябре прошлого года водитель "КамАЗа" столкнулся с молодым человеком на мопеде. Несовершеннолетний мопедист скончался.

Добавим, в апреле этого года стало известно, что для мопедистов в Казахстане внедрят новые требования. Согласно законопроекту, предлагается:

ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров;

установить требования к водителям мопедов;

наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов;

ввести нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Кроме того, в рамках Кодекса об административных правонарушениях:

вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость;

водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств;

возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Также вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сообщил, что для водителей мопедов вносится новое требование – управлять этим транспортным средством теперь можно будет только с 16 лет, для этого будет необходима категория прав А1.