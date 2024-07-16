Женщина погибла под колесами двух машин в Алматы (фото)

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Алматы - сразу два автомобиля сбили женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДП.

В ведомстве заявили, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место накануне в 21:40 по улице Утеген батыра, в Ауэзовском районе Алматы.

"В результате наездов, допущенных двумя автомашинами, погибла женщина - пешеход, личность которой устанавливается", - сообщили в ДП.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария. Фото: Zakon.kz

Назначены соответствующие экспертизы.

Как пишет Zakon.kz, водитель Chevrolet Cobalt сбил женщину, которую от удара отбросило на полосу встречного движения, где ее еще повторно сбил автомобиль Daewoo Nexia.

Также, по информации издания, водитель Chevrolet ранее был лишен прав.

Авария. Фото: Zakon.kz

Отметим, на сайте "Электронного правительства" сказано, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движение других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.