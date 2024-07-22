Два человека погибли на трассе после лобового столкновения в Павлодарской области
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Водитель и пассажир "ВАЗ-2107" погибли на трассе Павлодар - Успенка. По информации полиции, в них влетел большегруз. Eще двух человек с травмами доставили в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в ДП Павлодарской области, авария произошла сегодня ночью. Водитель грузовика Volvo не справился с управлением и оказался на встречной полосе. После столкновения в легковым авто оба транспортных средства оказались в кювете.
В полиции уточнили, что произошло лобовое столкновение. По факту назначена проверка, автомобили отправили на штрафстоянку.
По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, медики констатировали смерть двух человек.
"Вызов поступил 22 июля в 01.17. Повод - столкновение легкового авто с фурой на трассе в 4 километрах от села Зангар. Доезд за 12 минут, двое погибших, трое пострадавших. 56-летний мужчина и 60-летняя женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. 52-летнюю женщину доставили в городскую больницу №1, 16-летнего мальчика - в детскую областную. Еще одному 15-летнему подростку госпитализация не понадобилась", - рассказали медики.
В полиции уточнили, что погибшими оказались водитель и пассажир легкового автомобиля.
Ранее на трассе Астана - Петропавловск автомобиль с пассажирами столкнулся с прицепом трактора. В результате аварии погибли три человека: 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров.
А на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу произошла смертельная авария с участием грузовика FOTON и легкового авто Mazda. В результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир легковой автомашины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2137863-dva-cheloveka-pogibli-na-trasse-posle-lobovogo-stolknoveniya-v-pavlodarskoy-oblasti/