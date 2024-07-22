Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два человека погибли на трассе после лобового столкновения в Павлодарской области

Опубликовано:

ДТП в Павлодарской области
Автомобиль "ВАЗ-2107" после ДТП. Фото: очевидец

Водитель и пассажир "ВАЗ-2107" погибли на трассе Павлодар - Успенка. По информации полиции, в них влетел большегруз. Eще двух человек с травмами доставили в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДП Павлодарской области, авария произошла сегодня ночью. Водитель грузовика Volvo не справился с управлением и оказался на встречной полосе. После столкновения в легковым авто оба транспортных средства оказались в кювете.

ДТП в Павлодарской области
Фура в кювете. Фото: очевидец

В полиции уточнили, что произошло лобовое столкновение. По факту назначена проверка, автомобили отправили на штрафстоянку.

По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, медики констатировали смерть двух человек.

Фура слетела в кювет
Грузовик Volvo после аварии. Фото: очевидец

"Вызов поступил 22 июля в 01.17. Повод - столкновение легкового авто с фурой на трассе в 4 километрах от села Зангар. Доезд за 12 минут, двое погибших, трое пострадавших. 56-летний мужчина и 60-летняя женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. 52-летнюю женщину доставили в городскую больницу №1, 16-летнего мальчика - в детскую областную. Еще одному 15-летнему подростку госпитализация не понадобилась", - рассказали медики.

В полиции уточнили, что погибшими оказались водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее на трассе Астана - Петропавловск автомобиль с пассажирами столкнулся с прицепом трактора. В результате аварии погибли три человека: 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров.

А на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу произошла смертельная авария с участием грузовика FOTON и легкового авто Mazda. В результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир легковой автомашины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2137863-dva-cheloveka-pogibli-na-trasse-posle-lobovogo-stolknoveniya-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie