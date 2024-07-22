Два человека погибли на трассе после лобового столкновения в Павлодарской области

Водитель и пассажир "ВАЗ-2107" погибли на трассе Павлодар - Успенка. По информации полиции, в них влетел большегруз. Eще двух человек с травмами доставили в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДП Павлодарской области, авария произошла сегодня ночью. Водитель грузовика Volvo не справился с управлением и оказался на встречной полосе. После столкновения в легковым авто оба транспортных средства оказались в кювете.

Фура в кювете. Фото: очевидец

В полиции уточнили, что произошло лобовое столкновение. По факту назначена проверка, автомобили отправили на штрафстоянку.

По информации Павлодарской областной станции скорой помощи, медики констатировали смерть двух человек.

Грузовик Volvo после аварии. Фото: очевидец

"Вызов поступил 22 июля в 01.17. Повод - столкновение легкового авто с фурой на трассе в 4 километрах от села Зангар. Доезд за 12 минут, двое погибших, трое пострадавших. 56-летний мужчина и 60-летняя женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. 52-летнюю женщину доставили в городскую больницу №1, 16-летнего мальчика - в детскую областную. Еще одному 15-летнему подростку госпитализация не понадобилась", - рассказали медики.

В полиции уточнили, что погибшими оказались водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее на трассе Астана - Петропавловск автомобиль с пассажирами столкнулся с прицепом трактора. В результате аварии погибли три человека: 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров.

А на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу произошла смертельная авария с участием грузовика FOTON и легкового авто Mazda. В результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир легковой автомашины.