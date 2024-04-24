Грузовик с тоннами битума опрокинулся в Павлодарской области (видео)

Вчера, 23 апреля, вечером в Павлодарской области случилось ДТП - грузовик, перевозивший 20 тонн битума, опрокинулся на бок, передает издание Pavlodarnews.kz.

Как сообщили изданию в пресс-службе ГСЧС Павлодарской области, 23 апреля в 19:15 в службу "112" поступило сообщение о том, что на трассе в районе Алюминиевого завода произошло ДТП.

"КамАЗ" с битумом перевернулся. На место выехали сотрудники пожарной части завода. На площади 260 квадратных метров разлилось около 19,5 тонны жидкого битума", - сообщили в ведомстве.

Силы и средства региона находятся на месте. Место заливки изолировано. Движение трамваев приостановлено.

В ведомстве отметили, что водитель не нуждался в госпитализации.

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