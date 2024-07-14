Пятеро погибли, еще 11 – в больнице: автобус столкнулся с авто в Карагандинской области

Сегодня днем на трассе в Карагандинской области столкнулся пассажирский автобус и автомобиль. Погибли пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По данным ведомства, 14 июля около 12:00 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Toyota Estima на трассе "Алматы-Екатеринбург" в 30 километрах от села Акштау в направлении Караганды.

"В результате аварии на месте погибли 4 пассажира автомобиля Toyota Estima и один пассажир автобуса. 11 человек были доставлены в больницу с различными травмами", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.

"Департамент полиции Карагандинской области просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим", – обратились к гражданам стражи порядка.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

– наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

– наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.