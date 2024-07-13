5 человек погибли на трассе в Жамбылской области

Пять человек погибли на трассе Западная Европа - Западный Китай в Жамбылской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по факту ДТП с участием нескольких авто на трассе Западная Европа – Западный Китай в Жуалынском районе Жамбылской области, в результате которого погибли 5 человек и еще 5 человек были госпитализированы, возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования на контроле у прокуратуры области.

Иная информация согласно ст.201 УПК разглашению не подлежит.

"Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что гражданам необходимо следить за погодными условиями, строго соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными!" - отметили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.