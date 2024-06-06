Два подростка на скутере погибли в Павлодарской области

Двое несовершеннолетних на скутере столкнулись с "КамАЗом" на трассе Павлодар - Аксу. Пассажир мопеда скончался на месте ДТП, а водитель умер позже в больнице, передает корреспондент NUR.KZ.

Жуткая авария произошла вчера, 5 июня, вблизи села Карабай на трассе по направлению в Аксу. Вызов медикам поступил в 16.54.

Известно, что за рулем скутера был 15-летний подросток, вместе с ним ехал его ровесник.

"Было задействовано две бригады скорой помощи, доезд составил 9 минут. На месте медики констатировали смерть 15-летнего подростка. Еще одного 15-летнего парня с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу №1", - рассказали в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

В управлении здравоохранения сообщили, что госпитализированный подросток тоже скончался. Вместе с тем полиция начала разбирательство.

"По факту ДТП на автодороге Павлодар - Аксу, в результате которого погибли несовершеннолетний водитель скутера и его пассажир, возбуждено уголовное дело", - уведомили в ДП Павлодарской области.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело открыли по ст.345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

В начале недели смертельное ДТП с мопедом произошло в Жетысуском районе Алматы. На перекрестке транспортное средство столкнулось с Toyota Land Cruiser. В результате аварии водитель мопеда погиб на месте аварии, а его пассажира госпитализировали.