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Подростки на авто врезались в столб в центре Павлодара (видео)

Опубликовано:

ДТП в Павлодаре
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

В Сети появилось видео последствий ночного ДТП, которое произошло в центре Павлодара. Аварию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"Около 2-х часов ночи. Правый бок смят. Машина восстановлению не подлежит", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Аварию прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"Водитель, управляя автомашиной Toyota Chaser, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на опору освещения. В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в больницу. Автомашина водворена на штрафстоянку", - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в детской областной больнице pavon.kz, к ним доставили несовершеннолетних 2007 и 2012 годов рождения. Подростков осмотрели дежурный травматолог и хирург.

12-летний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Он госпитализирован в травматологическое отделение. Второму подростку диагностировали ушибленную рану головы, лечиться он будет амбулаторно.

Напомним, ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних на скутере столкнулись с "КамАЗом" на трассе Павлодар - Аксу. Пассажир мопеда скончался на месте ДТП, а водитель умер позже в больнице.

Также в Павлодарской области всего за один день с помощью комплекса "Кибер-шериф" выявили 100 водителей, которые нарушили установленный скоростной режим. Все материалы были рассмотрены, а нарушители наказаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2115531-podrostki-na-avto-vrezalis-v-stolb-v-centre-pavlodara-video/

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