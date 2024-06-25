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Погибла вся семья: BMW вылетела с третьего этажа ТЦ в России

Опубликовано:

Упавший автомобиль
Упавший автомобиль. Фото: vk.com/moiraion_fmr

Автомобиль марки BMW вылетел с третьего этажа ТЦ "Галерея" в Краснодаре. Внутри авто находилась семья с ребенком - все они погибли в результате произошедшего.

За рулем BMW находился 37-летний местный житель. Он не справился с управлением, набрал скорость и вылетел за ограждения, пишет местное издание 93.ru. В машине также находились женщина и мальчик 10–12 лет - вся семья погибла на месте.

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что из прохожих никто не пострадал в этом ЧП.

По факту произошедшего МВД и прокуратура приступили к проверке.

Отмечается, что на камеры видеонаблюдения попал момент, как машина вылетела из ТЦ, перевернулась и с грохотом рухнула на проезжую часть по улице Рашпилевской.

Напомним, на днях автомобиль Mitsubishi Pajero опрокинулся от удара при столкновении с другой машиной в Семее. В результате три человека попали в больницу. По данному факту назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Также мы писали, что около двух недель назад кроссовер марки Lexus упал в яму - в машине находилась целая семья, пострадали четыре человека. В Сети опубликовали кадры с места событий.

После врачи рассказали, что пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2123787-pogibla-vsya-semya-bmw-vyletela-s-tretego-etazha-tc-v-rossii-video/

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