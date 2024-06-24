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Автомобиль опрокинулся от удара с другой машиной в Семее: три человека попали в больницу

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Место происшествия
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/dp_abai

Автомобиль Mitsubishi Pajero опрокинулся от удара при столкновении с другой машиной в Семее. В результате три человека попали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

23 июня примерно в 14:10 57-летний водитель, управляя Mitsubishi Pajero, на пересечении улиц Тарбагатайская - Ауезова в Семее, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Toyota Camry, который двигался по улице Ауезова в прямом направлении.

От удара первое авто опрокинулось на проезжей части, сообщается в Telegram-канале ДП области Абай.

В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека были доставлены в больницу.

По данному факту назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сегодня сообщалось, что в Караганде в аварию попал автомобиль свадебного кортежа, в котором ехала невеста. В полиции рассказали о троих пострадавших.

Добавим, по информации на сайте правовой статистики, за 5 месяцев 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 8234 ДТП. Число пострадавших в них составило 10 143 человека, а погибших - 767 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2123244-avtomobil-oprokinulsya-ot-udara-s-drugoy-mashinoy-v-semee-tri-cheloveka-popali-v-bolnicu/

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