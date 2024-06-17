Lexus упал в яму в Таразе: врачи борются за жизнь пострадавших детей

Двое детей остаются в тяжелом состоянии после ДТП, которое произошло в Таразе - Lexus с семьей провалился котлован, передает сайт телеканала КТК.

У обоих переломы черепа, отек мозга. Один из них сейчас в реанимации - медики борются за жизнь пострадавших

Отмечается, что ухаживать за мальчиками отец и мать не могут, так как сами в - больнице, и их состояние тоже оставляет желать лучшего.

"У мужчины перелом таранной кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибленные раны обоих предплечий. При поступлении пациенту в экстренном порядке проведена операция. По пациентке 95-го года рождения: множественный перелом ребер, перелом трех ребер справа, двух слева, без повреждения легких, множественные ушибленные раны головы, контузия глазного яблока", - рассказал о состоянии пострадавших завотделением травматологии и ортопедии многопрофильной больницы Тараза Ерлан Тулеев.

У детей (одному нет еще и трех месяцев, а второму всего шесть лет) диагностировали переломы черепа и конечностей. Состояние одного врачи оценивают как очень тяжелое.

По информации телеканала, авария случилась на одной из центральных улиц, где тепловики меняли сети.

Сообщается, что Lexus вырулил из переулка, заехал на частично огороженную дорогу, а через несколько сотен метров просто рухнул в вырытый котлован с трубами.

Очевидцы утверждают, что он не был огорожен.

Они же и вызволяли людей из разбитого автомобиля.

Начальник УАП ДП Жамбылской области Жайдарбек Куттыбаев сообщил, что по данному факту возбуждено дело.

"Возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации по статье «Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов». Проводится доследственная проверка. Водитель также будет привлечен к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков", - сообщил он.

Источник: КТК

Ранее мы писали о произошедшей аварии в Таразе. Сообщалось, что кроссовер марки Lexus упал в яму - в машине находилась целая семья, пострадали четыре человека. В Сети опубликовали кадры с места событий.