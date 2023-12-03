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Лошадь выбежала на дорогу и спровоцировала смертельное ДТП в области Жетісу

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Авто после ДТП
Авто после ДТП. Фото: t.me/police_of_kz

Сегодня утром в области Жетісу выбежавшая на дорогу лошадь стала причиной ДТП, в результате которого погиб один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, сегодня утром, 3 декабря, на выезде из города Саркана авто марки Audi A8 столкнулось с лошадью, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги.

"На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi A8. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами госпитализирован в районную больницу", – говорится в сообщении.

Стражи порядка устанавливают владельца животного.

Напомним, ранее в Акмолинской области произошло ДТП с участием косули. В результате происшествия погибла молодая женщина.

Также на трассе в Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, – авто столкнулось с лосем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2048864-loshad-vybezhala-na-dorogu-i-sprovotsirovala-smertelnoe-dtp-v-oblasti-zhetisu/

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