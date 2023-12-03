Лошадь выбежала на дорогу и спровоцировала смертельное ДТП в области Жетісу

Сегодня утром в области Жетісу выбежавшая на дорогу лошадь стала причиной ДТП, в результате которого погиб один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, сегодня утром, 3 декабря, на выезде из города Саркана авто марки Audi A8 столкнулось с лошадью, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги.

"На месте происшествия погиб 45-летний водитель Audi A8. 54-летний пассажир иномарки с различными травмами госпитализирован в районную больницу", – говорится в сообщении.

Стражи порядка устанавливают владельца животного.

Напомним, ранее в Акмолинской области произошло ДТП с участием косули. В результате происшествия погибла молодая женщина.

Также на трассе в Акмолинской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, – авто столкнулось с лосем.