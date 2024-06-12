ДТП унесло жизни четверых членов одной семьи в Алматинской области

Сегодня, 12 июня, на автодороге Алматы - Шелек - Хоргос случилась авария, унесшая жизни четверых человек, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов в Facebook, авария произошла на 105-м километре трассы.

"Водитель Toyota Hiace, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто. В результате четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте ДТП.

Водитель и двое пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу села Шелек", - написал Аленов.

По факту ДТП назначены экспертизы и возбуждено уголовное дело.

"Призываем всех автовладельцев неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать ПДД", - добавил глава ДП.

Напомним, в минувшие выходные в Алматинской области случилось еще одно смертельное ДТП - авто на высокой скорости влетело в дерево. В результате аварии погибли пять человек, выжил только подросток.

А в субботу, 8 июня, в Карагандинской области случилась массовая авария, в которой также погибли пять человек, еще трое попали в больницу. По факту ДТП начато расследование.

Добавим, что в Казахстане виновникам аварий, в которых погибли или пострадали люди, грозит уголовная ответственность.

Так, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: