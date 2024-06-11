"Тела отлетели в разные стороны": о смертельном наезде на сестер в Есике рассказали очевидцы

В минувшие выходные в городе Есик Алматинской области случилась трагедия - двух девочек насмерть сбил автомобиль. Стали известны подробности произошедшего, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали журналистам очевидцы, 14-летняя девочка отправилась в магазин со своей трехлетней сестрой. Девочки купили мороженое и решили перейти дорогу, чтобы посидеть на скамейке. Когда они переходили дорогу, на трассе появился автомобиль, ехавший на огромной скорости.

"Две девочки купили мороженое. Люди говорят, что дети переходили дорогу. Тут появился Mercedes. Я слышала, что водитель быстро ехал. Девочки погибли. Они обе из одной семьи", - поделилась местная жительница Айткул Сейдабуллаева.

Родственники погибших сестер рассказывают, все произошло слишком быстро. Девочки вышли из дома. А уже через 15 минут родным сообщили жуткую новость.

"Мои сестренки вышли из дома. Они пошли в магазин. И буквально через 15 минут тетя сообщила нам... Мои родители сразу побежали в ту сторону. Все были в шоке. Оказывается, их тела отлетели в разные стороны.

В тот день я разговаривала со своей сестренкой. Она говорила, что покрасила волосы. Тогда я услышала ее голос в последний раз. После аварии родственники водителя пришли к нам и просили прощения", - рассказала сестра погибших девочек Мольдир Курбанбаева.

И местные жители, и родные погибших сестер отмечают, что на участке, где погибли девочки, нет ни светофоров, ни пешеходных переходов, ни "лежачих полицейских". Кроме того, на улице практически нет освещения. Если бы движение здесь регулировалось, трагедии можно было бы избежать, уверены горожане.

"Я боюсь отпускать своих внуков одних. Здесь вообще нет светофоров. Машины не останавливаются. Поэтому мы провожаем детей. Перед тем как перейти дорогу, мы поднимаем руку. Иначе задавят. Если бы здесь были дорожные знаки, ограничители скорости, то такой трагедии не было бы", - поделилась жительница Есика Арзыгуль Есыркепова.

По данным телеканала, в момент ДТП водитель был трезв. 33-летнего шофера сейчас задержали. Его допрашивают полицейские.

Источник: КТК