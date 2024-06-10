Девочек 3 и 14 лет насмерть сбили в Есике (видео)
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Двух несовершеннолетних девочек насмерть сбили в городе Есик Алматинской области. Водителя авто, допустившего наезд, задержали, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео, снятое на месте трагедии, появилось в Instagram-аккаунте kris_p_issyk.
"Вечером 8 июня в 21:10 в районе дачи сбили 14-летнюю и трехлетнюю девочку. Девочки скончались на месте ДТП", - говорится в подписи к посту.
В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили этот факт.
Как сообщили в полиции, 8 июня водитель Mercedes Benz, следуя по улице Алтын адам аллеясы в городе Есик, допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек.
В результате ДТП обе девочки на месте. Водитель автомашины водворен в ИВС.
"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2114664-devochek-3-i-14-let-nasmert-sbili-v-esike-video/