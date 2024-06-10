Девочек 3 и 14 лет насмерть сбили в Есике (видео)

Двух несовершеннолетних девочек насмерть сбили в городе Есик Алматинской области. Водителя авто, допустившего наезд, задержали, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео, снятое на месте трагедии, появилось в Instagram-аккаунте kris_p_issyk.

"Вечером 8 июня в 21:10 в районе дачи сбили 14-летнюю и трехлетнюю девочку. Девочки скончались на месте ДТП", - говорится в подписи к посту.

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили этот факт.

Как сообщили в полиции, 8 июня водитель Mercedes Benz, следуя по улице Алтын адам аллеясы в городе Есик, допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек.

В результате ДТП обе девочки на месте. Водитель автомашины водворен в ИВС.

"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.