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Девочек 3 и 14 лет насмерть сбили в Есике (видео)

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Люди на месте аварии
Люди на месте аварии. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_issyk

Двух несовершеннолетних девочек насмерть сбили в городе Есик Алматинской области. Водителя авто, допустившего наезд, задержали, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео, снятое на месте трагедии, появилось в Instagram-аккаунте kris_p_issyk.

"Вечером 8 июня в 21:10 в районе дачи сбили 14-летнюю и трехлетнюю девочку. Девочки скончались на месте ДТП", - говорится в подписи к посту.

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили этот факт.

Как сообщили в полиции, 8 июня водитель Mercedes Benz, следуя по улице Алтын адам аллеясы в городе Есик, допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек.

В результате ДТП обе девочки на месте. Водитель автомашины водворен в ИВС.

"По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2114664-devochek-3-i-14-let-nasmert-sbili-v-esike-video/

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