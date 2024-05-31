20-летнюю девушку сбили в Экибастузе

20-летнюю девушку сегодня днем сбили во дворе одного из домов в Экибастузе. Она в это время переходила проезжую часть, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации пресс-службы ведомства, 31 мая около 14.40 водитель Volkswagen Golf в жилой зоне, во дворе дома 8/1 по улице Сатпаева, совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть.

"С полученными травмами она доставлена на карете скорой помощи в больницу, проводится проверка, назначены экспертизы", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Напомним, 30 мая в Павлодаре на пересечении улиц Аймаутова и Павлова водитель автомашины Mercedes-Benz не справился с рулевым управлением и совершил наезд на автобусную остановку. От удара, продолжив движение, автомобиль врезался на дом №5 по улице Павлова. В результате ДТП пострадавших не было.

А в другом ДТП, произошедшем в этом же городе 29 мая, пострадали три человека. Их с различными травмами госпитализировали в больницу.