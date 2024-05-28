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Пятилетний мальчик снял авто с ручника и сбил несколько человек в Жезказгане (видео)

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Машина, сбившая людей
Машина, сбившая людей. Кадр из видео: instagram.com/my.zhez

В Сети распространилось видео наезда авто на людей в Жезказгане. В полиции сообщили, что в машине находился ребенок, который снял ручной тормоза, передает NUR.KZ.

Ролик появился в Instagram-сообществе "Мой Жезказган".

На кадрах заметно, как несколько человек подходят к дороге. В какой-то момент на них со стороны тротуара начинает катиться автомобиль. В итоге авто врезается в людей, сбивает их и останавливается.

Видео прокомментировали представители ДП области Ұлытау, пишет inbusiness.kz.

"Факт ДТП зарегистрирован в полиции, жертв нет. Установлено, что пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, снял ручной тормоз. В результате автомобиль самопроизвольным движением допустил наезд на пешеходов", – говорится в сообщении.

Различные телесные повреждения получили четыре человека, они госпитализированы. Назначены экспертизы.

Внимание! Видео содержит жесткие кадры! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Также напомним, вчера в Сети распространилось видео с задержанием несовершеннолетнего, который разъезжал по Алматы. При этом, как утверждают авторы публикации, подросток заявлял, что ему дал разрешение ездить за рулем замначальника ДП мегаполиса.

Кроме того, в конце апреля в Алматы на видео сняли ребенка за рулем авто, едущего по оживленному проспекту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2107827-pyatiletniy-malchik-snyal-avto-s-ruchnika-i-sbil-neskolko-chelovek-v-zhezkazgane-video/

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