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Поменялся местами: актерскую игру водителя не оценили полицейские в Павлодаре (видео)

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Патрульные преследуют нарушителя
Преследование нарушителя в Павлодаре. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре пьяный водитель поменялся местами с пассажиром, чтобы избежать ответственности, но все равно лишился прав и был отправлен под арест, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе патрулирования по проспекту имени Нурсултана Назарбаева возле дома 31/1 сотрудники батальона патрульной полиции Павлодара остановили автомобиль Toyota Noah, нарушивший правила дорожного движения.

"При виде полицейских водитель не придумал ничего лучше, чем поменяться местами с пассажиром, и попытался убедить сотрудников полиции, что он пассажир. Актерскую игру, естественно, полицейские не оценили", - отметили в ДП Павлодарской области.

К тому же, как оказалось, согласно медицинскому освидетельствованию водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

"Правоохранители привлекли "обманщика" к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии", - пояснили в ведомстве.

Суд назначил ему 15 дней административного ареста и лишил водительского удостоверения сроком на 7 лет. Автомашину водворили на спецстоянку.

Ранее в Павлодаре задержали проехавшего на красный сигнал светофора нетрезвого водителя, не имевшего прав на управление автомобилем. Погоню за нарушителям по улицам города сняли на видео. Его наказали штрафом и арестом.

А в Северо-Казахстанской области пьяный водитель оказался в забавной и неловкой ситуации, когда на своей машине уходил от полицейской погони в райцентре Мамлютка. Правоохранителям пришлось потрудиться, извлекая его из салона авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2113764-pomenyalsya-mestami-akterskuyu-igru-voditelya-ne-ocenili-policeyskie-v-pavlodare-video/

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