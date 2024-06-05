Автомобиль столкнулся с тепловозом в Атырауской области (видео)

Во вторник, 4 июня, в Атырауской области случилось ДТП с участием автомобиля и тепловоза. Инцидент сняли на камеру очевидцы, передает издание "Ак Жайык".

Сообщается, что авария произошло во второй половине дня на железнодорожном переезде автодороги Атырау - Астрахань.

По данным издания, за рулем автомобиля, столкнувшегося с тепловозом, находился водитель 1990 года рождения.

Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, несколько дней назад в Алматинской области случилось массовое ДТП с участием семи авто - двух грузовых и пяти легковых. К счастью, авария обошлась без жертв и пострадавших.

А на прошлой неделе сообщалось, что эвакуатор, перевозящий трактор, врезался в одну из строящихся конструкций LRT. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Что делать при ДТП

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.