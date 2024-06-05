Автомобиль столкнулся с тепловозом в Атырауской области (видео)
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Во вторник, 4 июня, в Атырауской области случилось ДТП с участием автомобиля и тепловоза. Инцидент сняли на камеру очевидцы, передает издание "Ак Жайык".
Сообщается, что авария произошло во второй половине дня на железнодорожном переезде автодороги Атырау - Астрахань.
По данным издания, за рулем автомобиля, столкнувшегося с тепловозом, находился водитель 1990 года рождения.
Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.
Напомним, несколько дней назад в Алматинской области случилось массовое ДТП с участием семи авто - двух грузовых и пяти легковых. К счастью, авария обошлась без жертв и пострадавших.
А на прошлой неделе сообщалось, что эвакуатор, перевозящий трактор, врезался в одну из строящихся конструкций LRT. Ситуацию прокомментировали в полиции.
Что делать при ДТП
Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2112327-avtomobil-stolknulsya-s-teplovozom-v-atyrauskoy-oblasti-video/