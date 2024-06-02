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Два грузовика и пять легковых машин столкнулись на трассе Алматы-Бишкек (видео)

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Автомобили попали в аварию
Авария. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Алматинской области - в аварии участвовали семь автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как уточнили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и пяти легковых автомобилей произошло на 28 км автодороги Алматы-Бишкек.

Автомашинам причинены механические повреждения. Жертв и пострадавших нет.

Виновник ДТП привлечен к ответственности согласно административному законодательству, добавили в ведомстве.

Напомним, на днях на трассе в Алматинской области произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погиб человек и еще 11 граждан получили травмы.

За несколько дней до этого ДТП с автобусом, который перевозил туристов, произошло в Кегенском районе Алматинской области. 25 человек доставлены в районные больницы. Позже сообщалось, что под арест взяли водителя автобуса, который перевернулся на трассе в Алматинской области. Мужчина управлял транспортным средством без водительских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2110914-dva-gruzovika-i-pyat-legkovyh-mashin-stolknulis-na-trasse-almaty-bishkek-video/

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