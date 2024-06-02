11 человек пострадали в аварии на трассе близ Балхаша

Авария произошла на трассе Алматы-Екатеринбург близ Балхаша - пострадали 11 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

"Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Балхаш" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 621 км трассы Алматы-Екатеринбург", - сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, 11 пострадавшим оказана медицинская помощь, один ребенок госпитализирован в больницу города Балхаш.

Напомним, на днях на трассе в Алматинской области произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погиб человек и еще 11 граждан получили травмы.

За несколько дней до этого ДТП с автобусом, который перевозил туристов, произошло в Кегенском районе Алматинской области. 25 человек доставлены в районные больницы. Позже сообщалось, что под арест взяли водителя автобуса, который перевернулся на трассе в Алматинской области. Мужчина управлял транспортным средством без водительских прав.