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11 человек пострадали в аварии на трассе близ Балхаша

Опубликовано:

Пострадавшим оказывают помощь
Пострадавшие. Фото: МЧС РК

Авария произошла на трассе Алматы-Екатеринбург близ Балхаша - пострадали 11 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

"Медицинские работники трассового медико-спасательного пункта "Балхаш" филиала Центра медицины катастроф МЧС РК выехали по вызову на ДТП на 621 км трассы Алматы-Екатеринбург", - сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, 11 пострадавшим оказана медицинская помощь, один ребенок госпитализирован в больницу города Балхаш.

Напомним, на днях на трассе в Алматинской области произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погиб человек и еще 11 граждан получили травмы.

За несколько дней до этого ДТП с автобусом, который перевозил туристов, произошло в Кегенском районе Алматинской области. 25 человек доставлены в районные больницы. Позже сообщалось, что под арест взяли водителя автобуса, который перевернулся на трассе в Алматинской области. Мужчина управлял транспортным средством без водительских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2110986-11-chelovek-postradali-v-avarii-na-trasse-bliz-balhasha/

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