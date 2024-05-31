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Автомобиль въехал в автобусную остановку и дом в Павлодаре

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Остановка общественного транспорта
Автобусная остановка. Иллюстративное фото: vavlt / Getty Images

В Павлодаре водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. К счастью, обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 30 мая около 15.20 в Павлодаре на пересечении улиц Аймаутова и Павлова водитель автомашины Mercedes-Benz 220 не справился с рулевым управлением и совершил наезд на автобусную остановку. От удара, продолжив движение, он совершил наезд на дом №5 по улице Павлова.

"В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка, автомашина водворена на штрафстоянку", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В начале мая в Илийском районе Алматинской области грузовой автомобиль въехал в автобусную остановку и сбил насмерть двух человек. Троих пострадавших с различными травмами госпитализировали в районную больницу. По результатам медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.

Позже стало известно, что до аварии полицейские пытались остановить грузовик, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться, а в результате не справился с управлением и совершил наезд на людей. Погибшие и пострадавшие в ДТП - рабочие одного из предприятий, которые ожидали развозку на остановке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2109972-avtomobil-vehal-v-avtobusnuyu-ostanovku-i-dom-v-pavlodare/

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