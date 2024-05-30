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Три человека пострадали в ночном ДТП в Павлодаре

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Знак аварийной остановки возле автомобиля
Знак аварийной остановки. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Сегодня ночью в Павлодаре при столкновении двух автомобилей пострадали три человека. Их госпитализировали с различными травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 29 мая в 00.25 на пересечении проспекта Нурсултана Назарбаева и улицы Академика Чокина произошло столкновение двух автомобилей - Lada Granta и Chevrolet Cobalt.

"В результате ДТП пассажир автомашины Chevrolet, водитель автомашины Lada и его пассажир с различными травмами госпитализированы в больницу", - сообщили в ДП Павлодарской области.

По факту аварии проводится проверка, назначены экспертизы. Автомашины водворили на штрафстоянку.

Ранее в Павлодаре сотрудники полиции выявили и задержали тиктокера, который на своем автомобиле Toyota Camry целенаправленно нарушал правила дорожного движения в центре города. На водителя составили пять административных протоколов.

Также в Павлодаре на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Академика Чокина автомобиль "ВАЗ-21114" сбил девушку. Ей понадобилась помощь медиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2109417-tri-cheloveka-postradali-v-nochnom-dtp-v-pavlodare/

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