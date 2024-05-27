Автобус с туристами перевернулся в Алматинской области: появились подробности (видео)

Сегодня днем в Алматинской области перевернулся автобус с туристами, внутри находилось 37 человек, 25 из них – пострадали. Об их состоянии рассказали в акимате региона, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, сейчас все пострадавшие в ДТП находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное, человеческих потерь нет.

Кроме того, по предварительной информации, в автобусе находились двое граждан России. Точная причина ДТП пока неизвестна, ведется расследование.

Также об аварии высказались представители "КазАвтоЖола".

Отмечается, что ДТП произошло на 5 километре автомобильной дороги "Кокпек – Кеген – Тюп – Жаланаш – Саты – Курметты – подъезд к оз.Кольсай" (село Алгабас, Кегенский район, III категория).

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса марки "Yutong" не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Отмечается, что в 2017 году на данной автодороге был проведен средний ремонт с 0 по 21 километр. Состояние покрытия с 4 до 6 километра в хорошем состоянии (место ДТП). Дорожные знаки установлены в соответствии с дислокацией.

Напомним, ранее сообщалось, что автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала "Аласа".

Добавим, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: