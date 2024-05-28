Lexus опрокинулся во время столкновения с другим авто в Алматы

В Алматы сегодня днем произошла авария - столкнулись два автомобиля, в результате одна из машин перевернулась. Как сообщили в городском ДП, никто не пострадал, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы, ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Ауэзова.

"Автомобиль марки Lexus двигался по улице Ауэзова в южном направлении, а автомашина марки Hyundai - по проспекту Абая в восточном направлении. В результате столкновения Lexus опрокинулся, никто не пострадал. Факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района", - говорится в ответе.