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Lexus опрокинулся во время столкновения с другим авто в Алматы

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Полицейская машина
Полицейская машина. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

В Алматы сегодня днем произошла авария - столкнулись два автомобиля, в результате одна из машин перевернулась. Как сообщили в городском ДП, никто не пострадал, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции Алматы, ДТП произошло на пересечении проспекта Абая и улицы Ауэзова.

"Автомобиль марки Lexus двигался по улице Ауэзова в южном направлении, а автомашина марки Hyundai - по проспекту Абая в восточном направлении. В результате столкновения Lexus опрокинулся, никто не пострадал. Факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района", - говорится в ответе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2108346-lexus-oprokinulsya-vo-vremya-stolknoveniya-s-drugim-avto-v-almaty/

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