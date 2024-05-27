"Дал разрешение Узабаев": в полиции Алматы прокомментировали видео с подростком за рулем

В Сети распространяется видео с задержанием несовершеннолетнего, который разъезжал по Алматы. При задержании он ссылается на разрешение от замначальника полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Видео с несовершеннолетним водителем опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS.

На кадрах полицейский задает вопросы, предположительно, несовершеннолетнему водителю. Тот отвечает, что разрешение на езду без прав ему якобы дал заместитель начальника ДП Алматы Ержан Узабаев.

"Несовершеннолетний парень свободно катается за рулем автомобиля и утверждает, что ему дал разрешение заместитель начальника ДП города Алматы Ержан Узабаев", - говорится в описании к видео.

Стражи порядка отреагировали на видео. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту проводится служебная проверка.

"Вместе с тем информируем, что водитель привлечен к административной ответственности за отсутствие права управления транспортным средством и полиса об обязательном страховании.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", - отмечается в сообщении.