Ребенка за рулем авто сняли очевидцы на дороге в Алматы
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В Сети появилось видео, снятое на дороге в Алматы, – на кадрах за рулем авто сидит маленький ребенок. В полиции сообщили, что проводят проверку по этому факту, передает NUR.KZ.
Кадры появились в Instagram-паблике kris_p_akimat. На видео ребенок сидит за рулем белого Hyundai – судя по всему, на коленях у водителя, – и держит руками руль.
По информации авторов публикации, авто заметили очевидцы, едущим по проспекту Аль-Фараби в Алматы.
Пользователей возмутило опубликованное видео.
"Резкое торможение – и ребенок ударится о руль", "Не дай бог подушка стрельнет", "Для чего рисковать не только собой и ребенком, но и другими участниками движения?", "Штраф! А лучше – лишение прав", "И где 5000 "сергеков"?" – написали комментаторы.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.
"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту подразделением розыска местной полицейской службы проводится проверка.
Несознательный родитель, допустивший ребенка к управлению автотранспортом, непременно будет установлен и привлечен к ответственности", – сообщили в ведомстве.
В полиции вновь напомнили о требовании неукоснительного соблюдения ПДД и повышении уровня ответственности водителей и пешеходов.
"Помните, дорога не прощает ошибок!" – подчеркнули правоохранители.
Также напомним, в январе прошлого года ребенка за рулем внедорожника сняли на видео в Астане. Тогда сообщалось, что транспорт чуть не стал виновником аварии.
Отметим, что согласно статье 612 КоАП РК, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090582-rebenka-za-rulem-avto-snyali-na-video-v-almaty/