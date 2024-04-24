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Ребенка за рулем авто сняли очевидцы на дороге в Алматы

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Ребенок за рулем авто
Ребенок за рулем авто. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_akimat

В Сети появилось видео, снятое на дороге в Алматы, – на кадрах за рулем авто сидит маленький ребенок. В полиции сообщили, что проводят проверку по этому факту, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-паблике kris_p_akimat. На видео ребенок сидит за рулем белого Hyundai – судя по всему, на коленях у водителя, – и держит руками руль.

По информации авторов публикации, авто заметили очевидцы, едущим по проспекту Аль-Фараби в Алматы.

Пользователей возмутило опубликованное видео.

"Резкое торможение – и ребенок ударится о руль", "Не дай бог подушка стрельнет", "Для чего рисковать не только собой и ребенком, но и другими участниками движения?", "Штраф! А лучше – лишение прав", "И где 5000 "сергеков"?" – написали комментаторы.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту подразделением розыска местной полицейской службы проводится проверка.

Несознательный родитель, допустивший ребенка к управлению автотранспортом, непременно будет установлен и привлечен к ответственности", – сообщили в ведомстве.

В полиции вновь напомнили о требовании неукоснительного соблюдения ПДД и повышении уровня ответственности водителей и пешеходов.

"Помните, дорога не прощает ошибок!" – подчеркнули правоохранители.

Также напомним, в январе прошлого года ребенка за рулем внедорожника сняли на видео в Астане. Тогда сообщалось, что транспорт чуть не стал виновником аварии.

Отметим, что согласно статье 612 КоАП РК, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2090582-rebenka-za-rulem-avto-snyali-na-video-v-almaty/

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