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Машина скорой помощи столкнулась с легковым авто в Атырау

Опубликовано:

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 19 мая, в Атырау произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легковушки. В результате аварии пострадал один человек, передает "Ак Жайык".

Как сообщили журналистам в управлении полиции города Атырау. ДТП произошло на трассе Атырау - Индер, в районе села Акжар.

По данным полицейских, 56-летний водитель автомобиля машины скорой помощи при повороте налево совершил столкновение с автомобилем марки Mercedes под управлением водителя 1980 года рождения, двигавшимся по дороге в противоположном направлении. 

"В результате пассажир автомобиля Mercedes доставлен в областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2103359-mashina-skoroy-pomoshchi-stolknulas-s-legkovym-avto-v-atyrau/

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