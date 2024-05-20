Машина скорой помощи столкнулась с легковым авто в Атырау

В воскресенье, 19 мая, в Атырау произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легковушки. В результате аварии пострадал один человек, передает "Ак Жайык".

Как сообщили журналистам в управлении полиции города Атырау. ДТП произошло на трассе Атырау - Индер, в районе села Акжар.

По данным полицейских, 56-летний водитель автомобиля машины скорой помощи при повороте налево совершил столкновение с автомобилем марки Mercedes под управлением водителя 1980 года рождения, двигавшимся по дороге в противоположном направлении.

"В результате пассажир автомобиля Mercedes доставлен в областную больницу. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов", - говорится в сообщении.