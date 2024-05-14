Смертельное ДТП под Талдыкорганом: военный грузовик столкнулся с легковым авто

На республиканской трассе близ Талдыкоргана военный грузовик врезался в легковую машину, в результате погибла женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах видно покореженную иномарку с лужей крови, а также военный грузовик "КамАЗ". Здесь же находятся сотрудники патрульной полиции и несколько военнослужащих. Автор поясняет, что в аварии погибла девушка.

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta_

В ДП области Жетісу сообщили, что ДТП произошло 14 мая на 270 километре автодороги Алматы - Усть-Каменогорск с участием автомашин "КамАЗ" и "Мазда".

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta_

"Водитель автомашины "КамАЗ", передвигаясь по трассе Алматы - Усть-Каменогорск, на 270 км при совершении маневра с правой крайней полосы на развороте допустил столкновение с "Мазда 626", которая двигалась в попутном направлении. В результате столкновения наступила смерть пассажирки "Мазды", - пояснили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.