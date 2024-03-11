Автомобиль загорелся напротив торгового дома в Алматы (видео)
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Короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию автомобиля близ торгового дома на улице Гагарина в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Кадры с места событий были опубликованы в соцсетях, на них видно горящий минивэн, который тушат очевидцы произошедшего.
Подробности произошедшего рассказали спасатели.
По информации ведомства, пожарные СПЧ-1 оперативно ликвидировали огонь, охвативший автомобиль.
Сегодня в 18:15 на перекрестке Гагарина - Ескараева произошло короткое замыкание электропроводов в моторном отсеке автомашины марки Nissan Presage с последующим горением на площади 0,5 кв.м.
Прибывшие пожарные расчеты в количестве 6 человек и 1 единицы техники ввели стволы с пеной на тушение и охлаждение конструкций автомобиля.
Они ликвидировали возгорание в 18:25. Жертв и пострадавших нет, добавили в ДЧС
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2066460-avtomobil-zagorelsya-naprotiv-torgovogo-doma-v-almaty-video/