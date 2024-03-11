Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Автомобиль загорелся напротив торгового дома в Алматы (видео)

Опубликовано:

Очевидцы тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: instagram.com/almatinec_life

Короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию автомобиля близ торгового дома на улице Гагарина в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Кадры с места событий были опубликованы в соцсетях, на них видно горящий минивэн, который тушат очевидцы произошедшего.

Подробности произошедшего рассказали спасатели.

По информации ведомства, пожарные СПЧ-1 оперативно ликвидировали огонь, охвативший автомобиль.

Сегодня в 18:15 на перекрестке Гагарина - Ескараева произошло короткое замыкание электропроводов в моторном отсеке автомашины марки Nissan Presage с последующим горением на площади 0,5 кв.м.

Прибывшие пожарные расчеты в количестве 6 человек и 1 единицы техники ввели стволы с пеной на тушение и охлаждение конструкций автомобиля.

Они ликвидировали возгорание в 18:25. Жертв и пострадавших нет, добавили в ДЧС

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2066460-avtomobil-zagorelsya-naprotiv-torgovogo-doma-v-almaty-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.