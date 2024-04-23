Стрельбу из автомата на свадьбе сняли на видео под Алматы

Кадры из Каскелена со свадебным кортежем из нескольких элитных автомобилей и стрельбой из оружия распространились в Сети. В ДП Алматинской области прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсетей обсуждают громкую свадьбу в Каскелене. Во время праздника гость открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press.

Пресс-служба ДП Алматинской области рассказала подробности произошедшего. Оказалось, что видео было снято почти два года назад.

"Размещенное в соцсетях видео было принято во внимание и изучено. Установлено, что видеозапись с использованием оружия произведена летом 2022 года на территории одного из ресторанов в Карасайском районе", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время мужчина на видео, оказавшийся 27-летним местным жителем, задержан и помещен под стражу. У задержанного обнаружен и изъят охолощенный сигнального типа автомат АК-74, из которого он действительно произвел несколько выстрелов на свадьбе своего знакомого", - рассказали в ДП Алматинской области.

Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Отметим, что по ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

В соответствии с ч.1 вышеуказанной статьи хулиганство наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А на основании ч.3 той же статьи хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.