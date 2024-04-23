Стрельбу из автомата на свадьбе сняли на видео под Алматы
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Кадры из Каскелена со свадебным кортежем из нескольких элитных автомобилей и стрельбой из оружия распространились в Сети. В ДП Алматинской области прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.
Пользователи соцсетей обсуждают громкую свадьбу в Каскелене. Во время праздника гость открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press.
Пресс-служба ДП Алматинской области рассказала подробности произошедшего. Оказалось, что видео было снято почти два года назад.
"Размещенное в соцсетях видео было принято во внимание и изучено. Установлено, что видеозапись с использованием оружия произведена летом 2022 года на территории одного из ресторанов в Карасайском районе", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время мужчина на видео, оказавшийся 27-летним местным жителем, задержан и помещен под стражу. У задержанного обнаружен и изъят охолощенный сигнального типа автомат АК-74, из которого он действительно произвел несколько выстрелов на свадьбе своего знакомого", - рассказали в ДП Алматинской области.
Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.
Отметим, что по ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.
В соответствии с ч.1 вышеуказанной статьи хулиганство наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
А на основании ч.3 той же статьи хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2089403-strelbu-iz-avtomata-na-svadbe-snyali-na-video-pod-almaty/