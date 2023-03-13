Свадебный кортеж попал в ДТП в Таразе (видео)

Автомобиль на месте аварии. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Таразе два автомобиля из свадебного кортежа попали в аварию. ДТП зафиксировали камеры Центра оперативного управления, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, участниками дорожно-транспортного происшествия стали машины марки Tоyota Prado 150 и Audi, которые находились в составе свадебного кортежа.

Водители данных авто были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 593 КоАП РК, по части 1 статьи 601, статье 606, части 1 статьи 599, статье 596.

Кроме того, стражи порядка также выявили 10 других автовладельцев, находившихся в составе кортежа.

Владельцев автомашин Lexus и Nissan привлекли к административной ответственности по статье 603 КоАП РК, водителей Land Rover, Hyundai, Priora – по статье 590 КоАП РК, владельца Nissan – по части 2 статьи 593.

Автомобили были водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на 313 635 тенге.

Добавим, что, согласно статье части 2 статьи 593 КоАП РК, несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами влечет штраф в размере 5 МРП (17250 тенге).

Нарушение статьи 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере 50 МРП (172500 тенге)

Согласно части 1 статьи 601 КоАП РК, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, влечет штраф в размере 3 МРП (10350 тенге).

Нарушение статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Согласно части 1 статьи 599 КоАП РК, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

За нарушение статьи 603 КоАП РК (Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб) предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа на физлиц в размере 25 МРП (86250 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП (690 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге).

Согласно статье 590 КоАП РК, нарушение правил эксплуатации транспортных средств влечет максимальное наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (34500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012717-svadebnyy-kortezh-popal-v-dtp-v-taraze-video/